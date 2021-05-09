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قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 12:42 م

الرئيس التونسي يحذر الساعين لتوظيف أجهزة الدولة لمصالحهم الخاصة

جزائر


الوكيل الإخباري - حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من السعي لتوظيف أجهزة الدولة في تحقيق مصالح خاصة، مؤكدا أن الدولة لكل التونسيين ولا مجال لتقسيمها.

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جاء هذا خلال مشاركته، مساء أمس السبت، في مأدبة إفطار في مقر وزارة الداخلية، بحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على حسابها في موقع "فيسبوك".


ووصف الرئيس التونسي من يعتقد أنه يمكن أن يوظف جهازا من أجهزة الدولة لفائدته بأنه "خارج القانون".


وشدد سعيد على أن من يعتقد أنه يمكن أن يوظف أي إدارة لفائدته ولخدمة مصالحه ومصالح من يقف وراء مصالحه سوف ينفضه التاريخ.


وفي الإطار ذاته، أكد الرئيس التونسي أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقبل يومين، قال القيادي بحركة النهضة التونسية، رفيق عبد السلام، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر السياسة حربا مفتوحة، تقوم على ثنائية النصر أو الشهادة إما قاتل أو مقتول".


واتهم عبد السلام في منشور عبر حسابه على فيسبوك، رئيس البلاد بـ''الإصرار على التمادي في معركة الصلاحيات، ومبارزة النص بالنص، والفصل بالفصل بلا نهاية"، على حد تعبيره.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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