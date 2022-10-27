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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الخميس، 27-10-2022 12:31 م

الرئيس السابق لهيئة الأركان الإسرائيلية يحذر من حرب أهلية

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الوكيل الإخباري - وجه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس، انتقادات لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، محذرا من أنه "باللحظة التي يحاول فيها بن غفير تنفيذ أفكاره، ستندلع حرب أهلية".

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وقال حالوتس: "في اللحظة التي يحاول فيها بن غفير تنفيذ أي من أفكاره الرهيبة، ستندلع حرب أهلية. لن نتنازل عن الحقوق الأساسية، هذا الرجل تهرب من الخدمة العسكرية، في سجله العديد من المخالفات، ولا أعرف كيف تم له الحصول على سلاح".


وأضاف: "هذا الذي تنكّر بزي باروخ غولدشتين في سن 18 عاما، وبعدها قال "لحظة، لكن ذلك حصل عندما كنت في سن 18، الآن أنا مختلف"، هو ليس مختلفا ولن يكون مختلفًا. ما نراه هو ما نحصل عليه".


كما اعتبر حالوتس أن "وزير الدفاع بيني غانتس عليه أن يمتثل لطلب رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بحال فاز الأخير في الانتخابات وكلف بتشكيل حكومة، بالانضمام إليه لإنقاذ الدولة من بن غفير".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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