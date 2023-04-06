الرئيس الصيني يدعو جميع الدول إلى احترام سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع الدول إلى احترام سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية.

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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني بنظيره الفرنسي اليوم الخميس، حيث يزور ماكرون الصين، فيما وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها "ستخلق قوة دفع جديدة لتنمية العلاقات الصينية الأوروبية"، وقال إن الجانبين يعملان بنشاط على تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتهدف شراكتهما الاستراتيجية الشاملة إلى تعزيز صيغ التعاون متعددة الأطراف، وحماية السلام والاستقرار العالميين.

روسيا اليوم