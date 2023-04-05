ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يبحث خلالها مع الرئيس الصيني القضايا الدولية الرئيسية.



وهبطت طائرة الرئيس الفرنسي في مطار العاصمة بكين الدولي بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بكين. وتستمر زيارة ماكرون في الفترة من 5 إلى 8 أبريل، يزور خلالها، بكين ومدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.

اضافة اعلان

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في وقت سابق إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وماكرون سيجريان محادثات "لتعميق التعاون في مختلف المجالات بين الصين وفرنسا والصين والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحساسة الرئيسية".



وبحسب وزارة الخارجية الصينية، سيعقد ماكرون اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي.

روسيا اليوم