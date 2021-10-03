الرئيس العراقي: الانتخابات التشريعية تمثل نقطة تحول في البلاد

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الأحد، أن انتخابات العاشر من تشرين الاول المقبل تمثل نقطة تحوُّل في العراق، نحو الإصلاح والاستقرار.



وقال الرئيس صالح، خلال مؤتمر صحفي، إن يوم الاقتراع سيتحول لعرس وطني وفرصة لتثبيت الإرادة الوطنية العراقية والانطلاق نحو الإصلاح الذي يبحث عنه الشعب العراقي. وتابع أن العراق يحظى بدعم انتخابات تشرين، مؤكدا أن هذا الحدث الانتخابي سيكون نقطة مفصلية وتحوُّل إيجابي في العراق نحو الإصلاح والاستقرار.

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