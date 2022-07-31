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الأحد، 31-07-2022 06:52 ص

الرئيس العراقي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد

الكاظمي


الوكيل الإخباري - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، الأحد.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، الأحد، 31/7/2022، باستثناء المؤسسات الأمنية، وأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50 بالمئة".

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وجاء قرار الكاظمي بعد ساعات من إعلان التيار الصدري، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، السبت، من متظاهرين يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية.


وكان الآلاف من عناصر التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، ودخلوا قاعة البرلمان، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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