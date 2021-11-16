الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 07:16 ص

الرئيس اللبناني يزور دولة خليجية

ميشيل عون


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، سيقوم بزيارة رسمية إلى إحدى الدول الخليجية، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين لبنان والدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

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وذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصادر خاصة أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيزور قطر في الثلاثين من تشرين الثاني الحالي، على رأس وفد، للمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية".


وأضاف المصدر: "ومن المتوقع أن يعقد عون لقاءات سياسية على هامش هذه الزيارة التي تكتسب دلالة مهمّة على وقع الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، ولو أن طابع الزيارة هو رياضي".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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