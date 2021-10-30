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السبت، 30-10-2021 02:51 م

عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى بلاده اليوم السبت

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية وسعودية بعودة سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، إلى بلاده، صباح اليوم السبت، على إثر استدعائه بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول اليمن.

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ونشرت صحيفة "عكاظ" على حسابها في "تويتر" خبر "عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى المملكة صباح اليوم"، كما أكدت قناة الـ"LBCI" أنه وفقا لمعلوماتها، فإن "بخاري غادر الأراضي اللبنانية صباحا".

وكانت السعودية قد استدعت أمس الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة، إثر تصريحات الوزير جورج قرداحي، حول اليمن، كما اتخذت إجراءات عدة بحق لبنان، لما اعتبرته "إساءة" و"تحيز" بحق السعودية والإمارات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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