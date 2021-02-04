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الخميس، 04-02-2021 03:04 م

الرياض.. القبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "سناب شات"، القبض على مواطن اعتدى على سائق سيارة وقام بتوثيق جريمته.

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وألقت الشرطة القبض على المواطن في العقد الثاني من العمر شرق الرياض، حيث وضع المعتدي السائق في الصندوق الخلفي للسيارة بالقوة، ونشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وبيّنت الشرطة خلال مقطع فيديو نشره حساب "سناب" الداخلية، إنه تم القبض على المعتدي واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقه قبل إحالته إلى النيابة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "تواصل".

 

في وقت سابق، تداول النشطاء، مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على سائق سيارة شرق الرياض، وإجباره على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة والاستيلاء على هاتفه.

 

سبوتنيك

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