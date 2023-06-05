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الإثنين، 05-06-2023 04:35 م

السعودية.. إقلاع أول رحلات طيران الرياض

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الوكيل الإخباري- أقلعت أولى رحلات "طيران الرياض" اليوم وتداولت وسائل الإعلام السعودية مقطع فيديو يظهر الإقلاع لإحدى الطائرات مع شعار "طيران الرياض".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو للحظة الإقلاع، وذلك تعبيرا عن فرحتهم بالخطوة.

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وتتخذ شركة "طيران الرياض" من العاصمة الرياض مقرا لها، وتهدف لتسيير رحلات إلى أكثر من 100 وجهة حول في العالم بحلول 2030.

ويأتي تأسيس الشركة لدعم كل من الاستراتيجية الوطنية في المملكة لقطاع الطيران والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تطمح لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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