الثلاثاء 22-03-2022
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الثلاثاء، 22-03-2022 10:53 ص

السعودية .. استحداث مطار في الرياض قريباً

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الوكيل الإخباري-أكد وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر، أن هناك مطارًا جديدًا ضخمًا في الرياض يضم صالات ومدرجات جديدة، مبينًا أنه من المتوقع أن يبدأ الناقل الجديد أولى رحلاته خلال 3 سنوات.

وأضح أنه لا نية قريبة لفرض رسوم على الطرق، لكن من الممكن أن تطبق فيما بعد، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تطبق هذه الرسوم بهدف رفع مستوى الجودة والصيانة في الطرق.

كما أوضح خلال لقاء تلفزيوني أنه يتوقع تشغيل أول خطوط "مترو الرياض" نهاية هذا العام، على أن يستكمل بالكامل قبل نهاية العام المقبل، منوهًا إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الرائدة على المستوى العالمي.

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