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الإثنين، 21-02-2022 03:47 م

سماع دوي انفجارات جديدة في منطقة مطار دونيتسك شرق اوكرانيا

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الوكيل الإخباري-سمع دوي انفجارات عنيفة في منطقة مطار دونيتسك اليوم الاثنين ، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

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ورصد إطلاق قذائف أوكرانية من أربعة اتجاهات استهدفت جمهورية دونيتسك، من ضمنها قذائف محظورة في اتفاقيات مينسك، بحسب لجنة التنسيق المشتركة.


كما قصفت القوات الأوكرانية محطة تصفية دونيتسك لمياه الشرب، الأمر الذي تسبب بانقطاع المياه بنسية 20% إلى 25% في عدد من المناطق.


وبحسب وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم توفير المياه من محطات أخرى لتعويض النقص.

 

وتوفر محطة التحلية في دونيتسك المياه لنحو 400 ألف مواطن من سكان دونيتسك وأفدييفكا وياسينوفاتا ومناطق سكنية أخرى على جانبي خط التماس، حيث تم استهدافها بشكل متكرر من قبل القوات الأوكرانية.

 

سبوتنيك

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