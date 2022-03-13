الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-03-2022 04:42 م

السعودية تعلن وفاة أميرة من آل سعود

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الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها يوم غد الاثنين في مدينة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 11/ 8/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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