السعودية.. استدعاء أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

الوكيل الإخباري - استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الخاص بالألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

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وقالت الهيئة العامة إنه عرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.



وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها.



ونشرت الهيئة رابطا إلكترونيا بشأن ضوابط اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع في المملكة السعودية.

روسيا اليوم