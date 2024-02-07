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الأربعاء، 07-02-2024 08:37 ص

السعودية : الأمن يلقي القبض على 19 شخصا من الجنسية السورية في الرياض لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري- أعلن الأمن العام السعودي، أن شرطة منطقة الرياض قبضت على 19 شخصًا من الجنسية السورية، لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الثلاثاء، إن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أوضح أنه "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، تم القبض على 19 شخصا من الجنسية السورية، لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية، في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو للحادث وصورا للمعتقلين السوريين وأرفقها على حسابه عبر منصة "إكس".


 

سي ان ان


 




 

 


 

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