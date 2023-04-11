السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك - فيديو

الوكيل الإخباري - تساقطت الأمطار بغزارة صباح اليوم الثلاثاء شمال السعودية، حيث جرت السيول كالأنهار على مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.

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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجري في مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.



وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.



ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.



كما شـددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات.



عضو المجموعة مصلح الحربي سيل جنوب #تبوك مفرق الديسة بالحرة الان مباشر س ١١.٠٠ صباح الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/p7Nj0d7CcH April 11, 2023

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