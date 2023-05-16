السعودية تبدأ استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول مكة للمقيمين

الوكيل الاخباري - بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.



وبحسب صحيفة “عُكاظ”، تأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد، علما أن منصة أبشر تتيح تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

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