الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

سياحة مادبا تحتفل بيوم التراث العالمي

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 144 قتيلا

الضمان يحدد قيمة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع لعام 2023

ازدحامات واكتظاظات مرتقبة في أسواق وشوارع المملكة قبيل العيد

سفير تونس في السودان يتحدث عن أوضاع الجالية هناك

الخارجية الفلسطينية: الزحف نحو الأقصى يؤكد فشل سياسة الاحتلال التهويدية

صندوق النقد الدولي يكشف تأثير قرار "أوبك" وحلفائها على ميزانية السعودية

وزارة الأوقاف تعلن عن أماكن مصليات عيد الفطر - رابط

الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحا

روسيا تختبر الروبل الرقمي

الثلاثاء، 18-04-2023 01:46 م

السعودية تدعو إلى تحرى هلال شوال الخميس

file


الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ .

وناشدت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

اضافة اعلان

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
643e650e423604130668e346

رصاصتان في الظهر قبل إسقاط الطائرة.. كيف قتل الأمريكيون أشهر قائد عسكري ياباني؟

image

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 144 قتيلا

643e6525423604185a04940b

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وأم درمان وسط تحليق لطيران الجيش السوداني

643e66194c59b71879346201

سفير تونس في السودان يتحدث عن أوضاع الجالية هناك

_125661965_3bb824c2-2ed8-4c8a-9f37-29e3aaf1f4a0

وزراء خارجية السبع يتوعدون كوريا الشمالية برد قوي

RIdQcNPibw6sp5O9eXvbf7uPaNiP1NwPKcLKhHXL

كندا: 155 ألف موظف حكومي يهددون بالإضراب غدا

أخبار متعلقة
642996dd4236045a06633565

بأمر ملكي.. سلسلة من الإعفاءات والتعيينات في السعودية

64299dba4236047edb3f62e9 (1)

السعودية تعلن خفض إنتاجها من البترول وتوضح السبب

642978a742360453fd515d56

وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

حجج

وزارة الحج والعمرة السعودية تتيح فرصة التقديم للحج لفئة جديدة - التفاصيل

2e36c247-873e-45ec-ac4a-aa6a754ffcf3

بغداد تقدم تسهيلات لمواطني بلدان الخليج لدخول العراق

حج٢

وصية من وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين القادمين من الخارج