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الأحد، 02-04-2023 06:54 م

بأمر ملكي.. سلسلة من الإعفاءات والتعيينات في السعودية

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الوكيل الإخباري- صدر اليوم الأحد في السعودية، عدد من الأوامر الملكية تقضي بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، وتعيين آخرين مكانهم.

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وجاءت الأوامر الملكية السعودية الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا للإجراءات المتبعة،  بالشكل الآتي: 

1- أولا..يعفى صاحب السمو الأمير  أحمد بن عبد الله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

2- أولا: يعفى معالي الأستاذ  فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه.
 ثانيا: يكلف معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.
 ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

3- أولا: يعين معالي الأستاذ  فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

4- أولا: يعفى معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه.
 ثانيا: يعين الأستاذ عبد العزيز بن حسن بن علي البوق محافظا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.
 ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. 

 




 

 


 

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