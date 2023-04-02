السعودية تعلن خفض إنتاجها من البترول وتوضح السبب

الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا.

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وأوضح المصدر المسؤول أن السعودية ستنفذ هضا الإجراء ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة "أوبك" ومن خارجها.



وأشار المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.



وشدد على أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.