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الأحد، 05-03-2023 04:00 م

السعودية ترسل طائرة ثالثة محملة بالمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أرسلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، طائرة ثالثة محملة بـ 30 طنا من المساعدات الإنسانية للأوكرانيين.

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وأفادت وكالة "واس"، بمغادرة الطائرة السعودية الثالثة، من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار زوسوف البولندي، قرب الحدود الأوكرانية، محملة بـ 30 طنا من مساعدات الإنسانية، المقدمة من المملكة للشعب الأوكراني.

وأشارت الوكالة، إلى أن حمولة المساعدات وصلت إلى بولندا، وتشمل مواد إيوائية، ومواد بناء، ومولدات كهربائية، ومستلزمات طبية، وأنه وجار العمل على تنسيق عمليات نقلها إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية الأوكرانية.

ويجدر الذكر، أن المملكة العربية السعودية، أرسلت في وقت سابق، 168 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا على متن طائرتين حطتا في مطار زوسوف البولندي.

روسيا اليوم


 




 

 


 

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