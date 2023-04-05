السعودية تستأنف الرحلات الجوية مع أربيل العراقية

الوكيل الإخباري - استأنفت السعودية، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية مع مدينة أربيل شمال العراق، بعد تعليقها عام 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

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وأفاد التلفزيون السعودي، بوصول طائرة ناقل سعودية إلى مطار أربيل قادمة من مطار جدة، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارين، وستكون الرحلات بين السعودية وأربيل بواقع رحلتين أسبوعيا، ولا تقتصر على رحلات الحج والعمرة، بل تشمل الرحلات المدنية بين الجانبين.



وفي 2017 أعلنت الخطوط الجوية السعودية، تسيير رحلات منتظمة إلى العراق بعد توقف استمر 27 عاما، قبل أن تعلقها عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

بترا