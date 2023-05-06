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السبت، 06-05-2023 12:36 م

السعودية تستضيف محادثات أولية بين طرفي النزاع السوداني

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الوكيل الإخباري - أكدت الرياض وواشنطن في بيان مشترك أن محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستجرى اليوم السبت في السعودية.

ورحبت الولايات المتحدة والسعودية في البيان بـ"بدء المحادثات الأولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

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وحث البلدان طرفي النزاع السوداني على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات وصولا إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".


من الجدير ذكره، أن الجانبين الأمريكي والسعودي تمكنا في أكثر من مرة من التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين طرفي الاقتتال في السودان.


واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الفائت، وقد أجلت الدول بعثاتها ورعاياها من السودان.

 

RT

 




 

 


 

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