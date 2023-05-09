السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان إنه انطلاقاً من روابط الأخوة وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واخذا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وعملاً بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فقد قررت السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

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