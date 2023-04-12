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الأربعاء، 12-04-2023 05:15 م

سوريا تقرر تعيين سفير لها بتونس

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، إن سوريا قررت إعادة فتح سفارتها بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة المقبلة تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين سفير لدى دمشق.

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وأضافت الوزارة في بيان أن هناك تشاورا وتنسيقا بين وزيري خارجية البلدين حرصا على إعادة العلاقات التونسية السورية إلى مسارها الطبيعي وتكريسا لروابط الأخوة بين البلدين، و إعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما.


يشار إلى أنه في 9 شباط الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا.


 




 

 


 

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