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الأربعاء، 12-04-2023 03:21 م

السعودية.. هيئة الرقابة تطيح بمرتكبي جرائم فساد بمبالغ مليونية

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة "النزاهة" في السعودية، عن الإطاحة بمرتكبي جرائم فساد بمبالغ مليونية، طالت مسؤولين ومواطنين ومقيمين تورطوا برشاوى واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه تم إيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديرا لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ (6.496.304) مليون ريال من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.

كما تم إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع، إذ بلغ إجماليها مليون ريال و685 ألفًا.

وقالت "نزاهة" إنه بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، "تم إيقاف مقيم لقيامه بمحاولة تهريب 8 سبائك ذهبية إلى خارج المملكة عن طريق أحد المطارات وعرضه سبيكتين على موظف الجمارك بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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