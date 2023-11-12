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السعودية: تقلبات جوية متوقعة اعتبارا من يوم غد الاثنين

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كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا

الأحد، 12-11-2023 03:55 م

السعودية: تقلبات جوية متوقعة اعتبارا من يوم غد الاثنين

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الوكيل الإخباري- توقَّع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد (الاثنين) وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة، فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، هروب العيدابي)، ومنطقة عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، رجال ألمع،ظهران الجنوب،طريب) ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان) ومنطقة الرياض (العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية، رماح، مرات، الحريق).

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، على مناطق الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد) ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم العرضيات، ميسان).

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وأشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة مكة المكرمة (جدة، بحرة، رابغ، خليص، الليث،القنفذة)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، الأسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، النبهانية، ضرية، المذنب) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن،الخفجي، قرية العليا، النعيرية) في حين تتأثر يومي الأربعاء والخميس مناطق الشرقية (الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء، العديد، الخبر)، الرياض (شقراء، الدوادمي عفيف، ثادق، الغاط، الزلفي، المجمعة، القويعية) ومكة المكرمة (الخرمة وتربة ورنية والموية).


وبيّن المركز الوطني السعودي أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق السعودية حتى منتصف الأسبوع القادم، داعياً الجميع باتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.

 

عكاظ


 




 

 


 

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