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الإثنين، 13-03-2023 08:31 ص

السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

سس


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا يوم الأحد، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمواطن أردني أدين بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة.

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وقالت الداخلية في البيان: "تم القبض على شخص أردني الجنسية، عند قيامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له".


وأضافت "وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا".


وأشارت إلى أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.


وأفادت بأنه قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني يوم الأحد في منطقة تبوك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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