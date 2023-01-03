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الثلاثاء، 03-01-2023 12:57 م

السعودية.. صاعقة رعدية تشعل حريقا بقافلة أعلاف-فيديو

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الوكيل الاخباري- تعرضت "تريلا" في سوق الوسقة للأعلاف- جنوبي محافظة الليث في المملكة العربية السعودية، إلى صاعقة رعدية أدت إلى حرقها وحرق الأعلاف التي كانت على متنها.

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وبحسب مقطع فيديو متداول، يظهر الـ "تريلا" وهي تشتعل بالنيران من جراء الصاعقة الرعدية التي تعرضت لها حيث أدت إلى حرق الأعلاف واحتراق المركبة أيضا.

وشهدت الأجزاء الجنوبية من محافظة الليث، صباح اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة صاحبتها صواعق رعدية ورياح شديدة.

 

 




 

 


 

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