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مهم للاردنيين بالسعودية : عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه

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الإثنين، 02-01-2023 05:02 م

مهم للاردنيين بالسعودية : عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه

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الوكيل الاخباري - أوضحت مديرية الجوازات السعودية عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه دون تسجيل نشاطه رسميا، وقالت إنها تبنّت عقوبات تطال المواطنين والمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقالت إدارة الجوازات في تغريدة على "تويتر" ، إن "الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية، غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل".

كما أفادت مديرية الجوازات في بيان ثان بأنها أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 14042 قرارا إداريا خلال ديسمبر 2022، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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