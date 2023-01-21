السعودية : من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة يعرض نفسه لعقوبات

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 16196 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود في السعودية، وترحيل 12431 مخالفا، خلال أسبوع.



وأوضحت الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 حتى 18 يناير 2023، أسفرت عن النتائج الآتية: "



- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16196 مخالفا، منهم 9343 مخالفا لنظام الإقامة، و4037 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2816 مخالفا لنظام العمل.



- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 461 شخصا، 67% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 42 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



- ثالثا: تم ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 28773 وافدا مخالفا، منهم 26900 رجل، و1873 امرأة.



- خامسا: تمت إحالة 20154 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1773 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12431 مخالفا.



وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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