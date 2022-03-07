السعودية: نعمل على إنتاج طائرة مسيرة محلية

الوكيل الإخباري-كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أن المملكة السعودية تعمل على إنتاج محلي لطائرات بدون طيار، لتستخدمها القوات المسلحة ببلاده.

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وقال وليد أبو خالد في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية، إن الشركة "تعمل على إنتاج طائرة سعودية بدون طيار".



وأوضح أن الشركة "تعمل مع شركاء محليين في السعودية منهم الهيئة العامة للصناعات السعودية، على (إنتاج) طائرة بدون طيار، لتكون أول طائرة صممت بأيدي سعودية مئة بالمئة وسوف تنتج وتستخدم من قواتنا المسلحة".



وتشهد السعودية التي تقود تحالفا عسكريا باليمن دعما للقوات الحكومية، هجمات حوثية بطائرات مسيرة عادة ما تعلن المملكة السعودية إحباطها.



جاء تصريحات المسؤول السعودي، خلال تواجده بمقر معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه السعودية بالرياض لأول مرة.



والأحد، انطلقت في السعودية النسخة الأولى من معرض "الدفاع العالمي"، على مشارف العاصمة الرياض، بمشاركة واسعة وفعاليات تمتد 4 أيام.



الاناضول

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