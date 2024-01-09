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الثلاثاء، 09-01-2024 10:00 ص

السعودية : 13.55 مليون معتمر خلال 2023

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، الإثنين، أن أعداد المعتمرين سجلت "رقما تاريخيا"، في عام 2023، بأداء العمرة من جانب "13 مليونا و550 ألفا خلال 2023 بزيادة 5 ملايين عن عام 2019".

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جاء ذلك في كلمة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والذي انطلقت جلسته الافتتاحية، في جدة، أمس ، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.


ويختتم المؤتمر التي تعد نسخته الحالية الثالثة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ويشهد استعراض جهود السعودية في رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


وفي كلمته، قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة: "عملنا على تأهيل وتطوير المواقع التاريخية لإثراء رحلة الحاج والمعتمر".


وأضاف: "أنجزنا حتى الآن 10 مواقع تاريخية جديدة و18 وجهة إثرائية ونعمل على 12 موقعا تاريخيا (آخر)".


وأوضح الوزير السعودي أن السعودية سجلت "رقما تاريخيا بارتفاع أعداد المعتمرين إلى 13 مليونا و550 ألف خلال 2023 بزيادة 5 ملايين عن عام 2019".


بدوره، أشار رئيس هيئة الطيران المدني في السعودية عبد العزيز الدعيلج، في المؤتمر ذاته إلى أن "97 بالمئة من الحجاج يأتون عن طريق الجو"، وفق ما نقلته قناة الإخبارية.


فيما قال أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود: "بنينا 97 جسرا وفتحنا 75 نفقا وأتحنا طرقا بطول 4 آلاف كيلومتر لسلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة"، دون توضيح الفترات الزمنية التي تم فيها تلك الخدمات.


وفي يوليو/ تموز 2023، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء موسم العمرة بعد تنظيم "ناجح" للحج.


ووقتها أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام وهو الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم ما يفوق 184 ألفا من الداخل من 150 دولة.

 




 

 


 

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