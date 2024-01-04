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جولة طويلة لبلينكن تشمل الأردن والضفة والإمارات والسعودية ومصر وقطر

الخميس، 04-01-2024 11:00 م

جولة طويلة لبلينكن تشمل الأردن والضفة والإمارات والسعودية ومصر وقطر

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الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة طويلة في منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن والضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن جولة الوزير بلينكن تمتد لأسبوع، وتضم الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا واليونان.

وبحسب الوكالة، فإن الزيارة تأتي وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من 3 أشهر إلى خارج قطاع غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وممرات الشحن في البحر الأحمر.

وقال الوزير بلينكن، في تغريدة له عبر منصة "X" :"خلال زيارتي للشرق الأوسط سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين في قطاع غزة". 

 




 

 


 

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