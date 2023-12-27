استهداف ناقلة تابعة لشركة الأبيض للملاحة في البحر الأحمر

الوكيل الاخباري - أعلنت أكبر شركة شحن بحري في العالم عن إصابة إحدى سفنها التجارية بصاروخ أثناء عبورها البحر الأحمر.

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ونقلت هيئة "البي بي سي" البريطانية عن شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن "إم إس سي"، أنّ سفينة الحاويات "يونايتد الثامنة" تعرضت لهجوم بينما كانت تبحر في طريقها من السعودية إلى الباكستان أمس الثلاثاء.



وأضافت الهيئة أن شركة الشحن الدنماركية ميرسك أعلنت أيضاً أنها ستستأنف تسيير عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بعد الاستنفار الأمني العالمي المتمثل في تحالف "حارس الإزدهار".



وقررت إعادة توجيه عشرات الناقلات من جديد للمرور عبر البحر الأحمر في الأسابيع المقبلة، لافتة إلى أنه ورغم ذلك فإنها ستبقي خططها قيد المراجعة والتقييم تحسباً لأي مخاطر طارئة.