السلطات الباكستانية تحظر مسيرة يوم المرأة في لاهور

الوكيل الإخباري- رفضت السلطات في مدينة لاهور، شرق باكستان، السماح بتجمع حاشد للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وعزت قرارها إلى المخاوف الأمنية من احتجاجات مضادة عنيفة.

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ويتم عادة تنظيم مسيرات "Aurat March" في المدن الكبرى في جميع أنحاء باكستان منذ عام 2018 للفت الانتباه إلى حقوق المرأة.



وقالت سلطات مدينة لاهور إن "اللافتات المثيرة للجدل" التي عرضها المشاركون في المسيرة والمخاوف الأمنية هي السبب وراء قرار الحظر.



وأثارت مسيرات "يوم المرأة العالمي" جدلا بسبب اللافتات التي تحملها المشاركات والتي تثير مواضيع مثل الطلاق.



روسيا اليوم