السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

الخدمات الطبية: توقف استقبال المراجعين بعيادات الاختصاص 3 أيام

لماذا تحاول الدول حظر تطبيق تيك توك؟

وزير الأوقاف يفتتح المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

البلقاء التطبيقية: تمديد فترة القبول للفصل الثاني لمرحلة الدبلوم

​انقاذ شخصين علقا أسفل مقطع صخري عمقه 18 متراً في معان

الخصاونة: تحديات اقتصادية ستؤثر على الأردن خلال العامين القادمين

فيديو - 4 إصابات منها بليغة بحادث على طريق السعيدية

تعيين نبيل الزعبي مديرا عاما لشركة مياه اليرموك

الزرقاء: ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية

الأردنّ استورد أكثر من 21 ألف ساعة ذكيّة في 2022

السبت، 04-03-2023 02:04 م

السلطات الباكستانية تحظر مسيرة يوم المرأة في لاهور

640323dc4236040748446bdc


الوكيل الإخباري- رفضت السلطات في مدينة لاهور، شرق باكستان، السماح بتجمع حاشد للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وعزت قرارها إلى المخاوف الأمنية من احتجاجات مضادة عنيفة.

اضافة اعلان

 

ويتم عادة تنظيم مسيرات "Aurat March" في المدن الكبرى في جميع أنحاء باكستان منذ عام 2018 للفت الانتباه إلى حقوق المرأة.

وقالت سلطات مدينة لاهور إن "اللافتات المثيرة للجدل" التي عرضها المشاركون في المسيرة والمخاوف الأمنية هي السبب وراء قرار الحظر.

وأثارت مسيرات "يوم المرأة العالمي" جدلا بسبب اللافتات التي تحملها المشاركات والتي تثير مواضيع مثل الطلاق.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
003535514688

الدفاع الروسية: 500 جندي أوكراني سقطوا في محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

228530

لماذا تحاول الدول حظر تطبيق تيك توك؟

640316764236044a1945d70a

مظاهرات لدعم روسيا في سيدني ومدن أسترالية أخرى

640314e04c59b711434f315a

رئيسة هنغاريا تنفي نية بلادها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

6402fa944236040985163763 (1)

نائب أوروبي يدعو للتحقيق في تفجيرات السيل الشمالي

777777

العالم الهولندي: كونوا في حالة تأهب

أخبار متعلقة
63f99a3d4236045b9c51fe05

باكستان.. قتلى وجرحى بحادث سير في مقاطعة البنجاب

63f343214236045f2161905c

اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الأفغان والباكستانيين

63edf08d42360416c013c46b

قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بقطار في باكستان

file (4)

مقتل 7 مسلحين خلال اشتباكات مع الشرطة شمال غربي باكستان

6280effb4236045ba760f3ac

مقتل 3 جنود بهجوم انتحاري شمال غربي باكستان

73D7121B-6030-4768-A78D-6D64AB2F17B7

غوتيريس يعزي بوفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف