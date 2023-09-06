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الأربعاء، 06-09-2023 02:20 م

السلطات الفلبينية تطلق نداء للمواطنين في ظل أزمة الأرز

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الفلبينية دعت سكان البلاد لتناول البطاطا الحلوة والذرة بسبب مخاوف نقص الأرز، الذي يعد طعاما رئيسيا في الفلبين.

وأفادت صحيفة "إنكوايرر" الفلبينية، أن السلطات الفلبينية قدمت النصيحة لرعاياها ويأتي في إطار خطوات احترازية تتخذها السلطات

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وقفزت أسعار الأرز في الفلبين إلى مستوى قياسي في الوقت الراهن، ويتراوح سعر الأرز المطحون العادي المنتج بالفلبين بين 41 بيسو فلبيني (72 سنت دولار) إلى 52 بيسو للكيلوغرام.


فيما يبلغ سعر الأرز المنتج بالفلبين من الصنف الجيد بين 45 بيسو و53 بيسو، أما الأرز المستورد المطحون فيبلغ سعره 43 بيسو للكيلوغرام.


RT

 




 

 


 

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