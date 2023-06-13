السماح لترامب بمغادرة المحكمة بعد اعتقال لـ10 دقائق

الوكيل الاخباري - نفى دونالد ترامب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أميركي الثلاثاء أمام محكمة فدرالية.



وسُمح لترامب بنغادرة المحكمة بدون شروط، وسيُغادر إلى ولاية نيوجيرسي، وفق (CNN) و"الحرة".



وقال تود بلانش محامي ترامب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي "نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة" من هذه التهم.



وقبل مثول الرئيس السابق أمام القاضي، وُضع ترامب رهن الاعتقال لمدة 10 دقائق، وأُخذت منه نسخ إلكترونية من بصماته، هو ومساعدته والت ناوتا.

اضافة اعلان