السنغال: سنتدخل عسكريا في النيجر إذا قررت "إكواس" ذلك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، أن بلادها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة "إكواس" ذلك، في أعقاب الانقلاب الأخير في نيامي.

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وفي حديثها للصحافيين، أكدت وزيرة الخارجية السنغالية الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة أن "هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين" إلى النيجر، على حد قولها.



وتمت الإطاحة بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم قبل أسبوع في انقلاب نفذه حرسه الشخصي ودانته الولايات المتحدة ودول أوروبية والأمم المتحدة.