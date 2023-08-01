الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

الامن العام : حملات امنية مستمرة بكافّة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون

"البرلمانية الأردنية البحرينية" تبحث والسفير البحريني تعزيز التعاون

انقلاب صهريج على الطريق الصحراوي

تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-08-2023 01:09 م

إيطاليا تعلن تنظيم رحلة إجلاء لمواطنيها من النيجر

64c8d2b34236045e1e4a1a79


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة مواطنيها من نيامي، وذلك عقب ساعات من إعلان باريس بدء عمليات الإجلاء.

اضافة اعلان

 

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على إعلان الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أنها ستبدأ اليوم بإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

 

وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إنه "نظرا للأوضاع في نيامي والعنف الذي وقع ضد سفارتنا أول من أمس وإغلاق المجال الجوي الذي يترك مواطنينا دون إمكانية مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، تستعد فرنسا لإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين، الراغبين في مغادرة البلاد، على أن يبدأ هذا الإخلاء اليوم".

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c8e5844236045de927661d

مصر على موعد مع أعلى نسبة رطوبة هذا العام

64c8de574236045ff726e316

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

czo3OToiaHR0cHM6Ly9tZi5iMzdtcnRsLnJ1L21lZGlhL3BpY3MvMjAyMy4wOC90aHVtYm5haWwvNjRjOGRjODc0MjM2MDQ0NGNiMGFmNTU1LmpwZyI7 (1)

لبنان.. خروقات متقطعة لهدنة عين الحلوة والحياة تعود تدريجيا لمدينة صيدا

64c8ddf1423604033e0c233f

لوكاشينكو: واشنطن تحاول تدمير أوروبا

tZMjDABQZSBy6PuHuFkfe1Xfrn0mMTyYBQgIMscV

العراق: مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم إرهابي

1070847013_0_320_3072_2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b

صافرات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا