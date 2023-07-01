السوداني يؤكد دعم العراق لكل التسويات لحل الأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف وبحثا العلاقات بين البلدين.



وذكر البيان أن "الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين، وناقشا موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى رئيس الوزراء لزيارة روسيا الاتحادية".

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وذكر البيان أن "الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين، ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى رئيس الوزراء لزيارة روسيا الاتحادية".



وأضاف أن "اللقاء شهد الإشارة إلى دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام".



ونقل البيان عن السوداني تأكيده "حرص العراق ودعمه كل التسويات السلمية للأزمة الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع إشكالها".

روسيا اليوم