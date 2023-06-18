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الأحد، 18-06-2023 10:18 م

الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى في 3 دول - اسماء

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الوكيل الاخباري - اعلن ديوان الوقف السني في العراق الاحد، ان يوم الاربعاء 28 حزيران/يونيو المقبل سيكون اول ايام العيد، بخلاف المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الذي حدد موعده يوم الخميس.

وفي وقت سابق أعلنت كل من ماليزيا وبروناوي، اليوم الأحد، تعذر رؤية شهر ذي الحجة، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 29 حزيران الحالي.

وكانت السعودية والاردن اعلنت الاحد، ان يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وبحيث يكون يوم الاربعاء 28 حزيران/يونيو هو يوم عيد الاضحى.

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