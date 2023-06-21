الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

صندوق المعونة الوطنية يوضح حول صرف الرواتب

تعيينات في مديرية الأمن العام - أسماء

راضي الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة

قانون معدّل لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

وزير الدفاع التركي: أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بمكافحة الإرهاب

كشف تطورات العمل بأبراج السادس في عمّان

الباص السريع للمواطنين: بلغوا عن المخالفات المرورية

التنمية: ضبط 973 متسولا في أيار الماضي

الأربعاء، 21-06-2023 04:44 م

عقب 6 أعوام من الجمود.. كوريا الجنوبية تستأنف مشاريعها في العراق

6492fb5a4236042b7e7f6874


الوكيل الإخباري - استأنفت الحكومتان الكورية الجنوبية والعراقية أعمال اللجنة المشتركة، عقب 6 أعوام من الجمود.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن اللجنة المشتركة بين حكومتي البلدين عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، لبحث آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات كالبنى التحتية والنقل والطيران وغيرها.

اضافة اعلان


وعقب اجتماع اللجنة المشتركة صرح وزير التجارة العراقي داود الغريري في مؤتمر صحفي بأن اللجنة ستحل مشكلة مشروع مدينة بسماية الجديدة بشكل في غضون أيام قليلة، وسيتم استئنافه مع المشاريع الأخرى، مشيرا إلى أن استئناف المشروع سيتيح المزيد من الفرص للشركات الكورية الجنوبية.


وقال الغريري إن الحكومة الجديدة تتبنى نهجا سياسيا مختلفا تماما، وتسعى لجعل فرص الاستثمار أكثر شفافية لتحسين بيئة الأعمال.


وشدد على أن البرلمان العراقي أقر مؤخرا مشروع قانون ميزانية مدتها 3 سنوات، سيسهم في تنفيذ مشاريع كبيرة مثل المدن الجديدة والموانئ.


ووفقا لـ"يونهاب"، قدمت الحكومة العراقية خلال اجتماع اللجنة المشتركة 800 مشروعا استثماريا جديدا، وطلبت مشاركة الشركات الكورية فيها، وأعربت الحكومة العراقية عن أملها في مشاركة الشركات الكورية بنشاط في مجال المدن الذكية في العراق.


يذكر أن مشروع مدينة بسماية الجديدة يهدف إلى بناء 100 ألف منزل ومختلف منشآت البنية التحتية الاجتماعية مثل المنشآت التعليمية والمستشفيات والطرق بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.


وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة بين سيؤول وبغداد تعقد منذ العام 1984، وتم عقد 8 جلسات قبل تجميدها في العام 2027، بسبب الأوضاع في العراق.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6492fdcd4c59b76d9b6d62ac

نص البيان المشترك الصادر في ختام الجولة 20 للقاء أستانا

6492f7094c59b770ad468ae5 (1)

وزير الدفاع التركي: أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بمكافحة الإرهاب

6492f9ec4c59b772c62e3906

كييف تعول على استلام 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب

علم-باراغواي

باراغواي تعتقل ألمانياً بحوزته سلاح ناري عند مدخل السفارة الأميركية

223290

غوتيريش ينتقد «النقص المزمن في التمويل» للمساعدات الإنسانية

6492ec504c59b76bb071a360

بوتين يمنح فوج المروحيات رقم 39 لقبا فخريا رفيعا

أخبار متعلقة
64805ab04c59b7136d5978e7

السفيرة الأمريكية في العراق: لن نعود إلى لعبة تغيير الأنظمة

image - 2023-05-31T093930.845

البيت الأبيض: لا مؤشر على تمديد الموعد المحتمل للتخلف عن سداد الدين

مقديشيو-1

انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024

1248013183

مسؤول أوكراني كبير: الهجوم المضاد جاهز... وقد يبدأ غداً

1684841210383

السوداني: العراق خطا خطوات لإزالة آثار الإرهاب

646c91a14c59b703d57a0001

الأمير هاري يخسر دعوى قضائية لصالح الحكومة البريطانية