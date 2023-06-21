عقب 6 أعوام من الجمود.. كوريا الجنوبية تستأنف مشاريعها في العراق

الوكيل الإخباري - استأنفت الحكومتان الكورية الجنوبية والعراقية أعمال اللجنة المشتركة، عقب 6 أعوام من الجمود.



وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن اللجنة المشتركة بين حكومتي البلدين عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، لبحث آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات كالبنى التحتية والنقل والطيران وغيرها.

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وعقب اجتماع اللجنة المشتركة صرح وزير التجارة العراقي داود الغريري في مؤتمر صحفي بأن اللجنة ستحل مشكلة مشروع مدينة بسماية الجديدة بشكل في غضون أيام قليلة، وسيتم استئنافه مع المشاريع الأخرى، مشيرا إلى أن استئناف المشروع سيتيح المزيد من الفرص للشركات الكورية الجنوبية.



وقال الغريري إن الحكومة الجديدة تتبنى نهجا سياسيا مختلفا تماما، وتسعى لجعل فرص الاستثمار أكثر شفافية لتحسين بيئة الأعمال.



وشدد على أن البرلمان العراقي أقر مؤخرا مشروع قانون ميزانية مدتها 3 سنوات، سيسهم في تنفيذ مشاريع كبيرة مثل المدن الجديدة والموانئ.



ووفقا لـ"يونهاب"، قدمت الحكومة العراقية خلال اجتماع اللجنة المشتركة 800 مشروعا استثماريا جديدا، وطلبت مشاركة الشركات الكورية فيها، وأعربت الحكومة العراقية عن أملها في مشاركة الشركات الكورية بنشاط في مجال المدن الذكية في العراق.



يذكر أن مشروع مدينة بسماية الجديدة يهدف إلى بناء 100 ألف منزل ومختلف منشآت البنية التحتية الاجتماعية مثل المنشآت التعليمية والمستشفيات والطرق بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.



وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة بين سيؤول وبغداد تعقد منذ العام 1984، وتم عقد 8 جلسات قبل تجميدها في العام 2027، بسبب الأوضاع في العراق.

RT