العراق يعلن احتضان مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة

الوكيل الاخباري - أعلن العراق، اليوم الجمعة، احتضانه لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة العام الحالي.

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وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم، أن وزيرها فؤاد حسين يبحث حالياً في باريس مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، موضوع مؤتمر بغداد الثالث للشراكة والتنمية، المقرر عقده هذا العام 2023.



وتابعت الوزارة، أن المؤتمر مهم ليس للعراق فحسب وإنما للمنطقة بأكملها؛ لأنه سيركز على الشراكة الاقتصادية إيماناً من بغداد أن المصالح الاقتصادية تؤدي إلى خلق مناخ إيجابي من التفاهم الدولي نحو الاستقرار في المنطقة، مبيناً أن المباحثات تناولت النواحي التنظيمية ومضمون الموضوعات المقترحة في جدول أعمال المؤتمر الذي سيركز على الشراكات الاقتصادية.



من جانبها، أعربت الوزيرة الفرنسية كولونا دعم بلادها لاحتضان العراق للمؤتمر، وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاحه والذي سينعكس بصورة إيجابية على استقرار المنطقة.



وقالت، إن باريس ستدعم الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة سبيلا لخلق الاستقرار.

