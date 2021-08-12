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الخميس، 12-08-2021 10:34 ص

السودان: ارتفاع عدد ضحايا سيول النيل الى 22 شخصا

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الوكيل الاخباري- ارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول الغزيرة التي ضربت نهر النيل في السودان الاسبوع الحالي، إلى 22 شخصا.

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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، ان غرفة عمليات الطوارئ في مديرية الدفاع المدني، أكدت هدم 4747 منزلا، بالإضافة الى انهيار 16 من المؤسسات الخدمية القائمة، ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية.


وتسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في أنحاء مختلفة من البلاد، غمرت فيها المياه معظم شوارع العاصمة الخرطوم، ما تسبب بصعوبة في حركة السير.


وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قال إن 12 ألف شخص في8 ولايات، تأثروا بالأمطار الغزيرة، وأن أكثر من 800 منزل تعرضوا للدمار.


من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني السوداني، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، إنه تم إرسال مساعدات الإيواء والغذاء والدواء، الى المناطق المتضررة في انحاء البلاد، وتم الاستعداد للسيول، حيث يرتفع منسوب المياه في نهر النيل في هذا التوقيت من كل عام.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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