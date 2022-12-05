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الإثنين، 05-12-2022 09:43 م

السودان: توقيع الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

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الوكيل الاخباري- وقعت الأطراف السودانية، اليوم الاثنين، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، تمهيدا لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية.

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ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، وقع على الاتفاق الذي تم في القصر الجمهوري وسط حضور إقليمي ودولي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، إضافة لعدد من القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان فيما وقع المكون العسكري ، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.


وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يونتامس، فولكر بيرتس، خلال مراسم التوقيع، إن توقيع الاتفاق الإطاري جاء نتاجاً لجهد عام كامل لحل الأزمة السياسية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مشاورات واسعة النطاق مع جميع المكونات. مشيراً إلى أن الاتفاق "ليس مثالياً"، ولكنه يُشكِّل خطوة مهمة للمسار المدني الديمقراطي.

 

بترا

 




 

 


 

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