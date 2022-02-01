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الثلاثاء، 01-02-2022 01:38 م

السودان.. مقاومة الخرطوم تعلن عن 4 مظاهرات بالعاصمة

OIP


الوكيل الإخباري-أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم، الثلاثاء، عن 4 مظاهرات "مليونية موحدة" في العاصمة السودانية خلال فبراير/شباط الجاري ضمن فعالياتها التي تطالب بالحكم المدني.

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وقالت لجان المقاومة (مكونة من ناشطين) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الثورة مستمرة وطرق نضالها تكثر وتتغير وتتجدد وسيكون فبراير شهرا عظيما في مسيرة الثورة حيث سيكتمل فيه صناعة ميثاق لجان الخرطوم، وطرحه لوحدة القوى الثورية المناهضة للانقلاب".


وأضاف "نعلن عن مليونيات موحدة بالخرطوم في فبراير أيام 7 و14 و21 و28".
وأشار البيان إلى أن بقية أيام الشهر "تترك لأشكال النضال الأخرى وحسب ما تراه اللجان ولنضال الأجسام المهنية".


وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون أول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.


وبحسب لجنة أطباء السودان فإن 79 متظاهرا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين أول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بالخصوص.


ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.


وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

 

الاناضول

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