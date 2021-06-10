السيسي: معاقبة قاض وتخصيص أراضٍ جديدة للجيش المصري

الوكيل الإخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرارات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جاء من أبرزها نقل قاض بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بناء على حكم تأديب.



وأصدر السيسي قرارا بنقل القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بدخله فيها، وذلك بناءً على حكم تأديبي.

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كما أصدر الرئيس المصري قرارا بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظتي المنيا وبني سويف، لصالح القوات المسلحة المصرية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.



