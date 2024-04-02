السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

الوكيل الإخباري - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وكانت أولى محطات السيسي رئيسا لمصر في عام 2014، وامتدت فترة الولاية الأولى له حتى عام 2018.



وفي انتخابات الرئاسة لعام 2018 فاز السيسي، بنسبة 97.08 % من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.



وكان من المفترض أن تستمر تلك الولاية 4 سنوات، ولكن تخللها تعديلات دستورية في عام 2019 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.



وأجريت الانتخابات الرئاسية الثالثة في كانون الأول الماضي بين 4 مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 % ، جعلتها الأعلى في تاريخ مصر.