الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

ايقاف 291 منشأة وإتلاف أكثر من 27 ألف طن مواد غذائية خلال النصف الأول من رمضان

وزيرة التنمية: ضبط 7809 متسولا العام الماضي.. والحالات المضبوطة غير مرتبطة بالعوز والحاجة

التربية الفلسطينية: 6050 طالبا استُشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف

الأمن يلقي القبض على مطلوب ثانٍ من قائمة المطلوبين الخطرين بالرويشد

وزيرة التنمية: 158263 أسرة استفادت من المساعدات النقدية والعينية العام الماضي

الحنيطي يزور كتيبة المدفعية/23 الملكية

الصفدي يبحث مع نظيريه البلجيكية والألباني وقف الحرب على غزة

الثلاثاء، 02-04-2024 01:16 م

السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

1712052904450


الوكيل الإخباري - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثالثة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اضافة اعلان


وكانت أولى محطات السيسي رئيسا لمصر في عام 2014، وامتدت فترة الولاية الأولى له حتى عام 2018.


وفي انتخابات الرئاسة لعام 2018 فاز السيسي، بنسبة 97.08 % من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.


وكان من المفترض أن تستمر تلك الولاية 4 سنوات، ولكن تخللها تعديلات دستورية في عام 2019 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.


وأجريت الانتخابات الرئاسية الثالثة في كانون الأول الماضي بين 4 مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 % ، جعلتها الأعلى في تاريخ مصر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1712052626548

فنلندا: طفل يطلق النار في مدرسة ابتدائية ويصيب 3 قصر

2023_9_17_14_14_6_777

زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

660bcc7c42360433f21a3222

لبنان يدين قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق ويعتبره "خرقا" للقانون الدولي

660bbc0c42360404c519a413

دونيتسك: قوات كييف تفقد سيطرتها الاستراتيجية على مدينة تشاسوف يار

660bbd1e4c59b72c3d080138

منح السيسي جائزة بطل السلام

660bb23542360420c434a93e

روسيا: منفتحون على الاتصالات مع "الناتو"

أخبار متعلقة
6609c68c42360467983d5ccc

مصر.. تحذير من ظاهرة تضرب المحافظات آخر أيام رمضان لمدة 5 أيام

660a3f76423604377324db77

مصر.. انهيار جسر يغرق عدد من الأراضي والمنازل ويقطع المياه عن محافظة السويس

660682da4c59b776f94a1e82

مصر تعلن عن هزة أرضية قوية في البلاد

660534f3423604424a46364a

مصر.. تحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس اليوم

6603f10642360417f94e52bf

صور- جرحى بانفجارات في 3 محطات صرف صحي في مصر

6603d56f4c59b7111e20ff86

مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية