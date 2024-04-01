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الإثنين، 01-04-2024 11:32 ص

مصر.. تحذير من ظاهرة تضرب المحافظات آخر أيام رمضان لمدة 5 أيام

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الوكيل الإخباري- أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات المصرية عن تأثر العديد من المناطق بظاهرة جوية تستمر لمدة 5 أيام، بالتزامن مع آخر أيام رمضان، وسط تحذيرات للمواطنين المصريين .

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وأشارت غرف العمليات المركزية في المحافظات إلى تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يُؤدي إلى وجود الأتربة العالقة.


وأضاف البيان أن الظاهرة تبدأ من اليوم الاثنين 1 أبريل وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة 5 أبريل، وتزداد حدتها في شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع طقس حار نهارًا مائلًا إلى البرودة ليلا، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.


ووجهت غرف العمليات المركزية النصائح الآتية للمواطنين:
ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.
عدم القيادة بسرعات كبيرة في أثناء وجود الأتربة العالقة.
التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بالأدوية.
عدم خروج كبار السن لسوى الضرورة.

 

RT



 




 

 


 

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